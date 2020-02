Metro C: 2/3 uscite per piazza Venezia

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Spazi espositivi lungo il percorso con i reperti ritrovati durante gli scavi, un "sistema museale" simile a quello già realizzato nella stazione di San Giovanni. Due uscite, a piazza Madonna del Loreto e all'angolo con via del Plebiscito. Dovrebbe apparire così, quando sarà realizzata, la stazione della metro C di piazza Venezia. Ad anticiparne alcuni dettagli è la sindaca di Roma Virginia Raggi che parla anche dell'ipotesi di realizzare una terza uscita su piazza San Marco.

"La futura stazione-museo di piazza Venezia della metro C prende forma: ormai siamo arrivati alle fasi finali ed entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture dei trasporti - spiega Raggi su Fb -. In questo modo otterremo i finanziamenti per realizzare l'opera. È un risultato importante per i cittadini che hanno visto nascere i cantieri della metro C ormai più di dieci anni fa".