In Municipio I nuovo centro piano freddo

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Un nuovo centro in Municipio I per il piano antifreddo. Il Centro si trova in Via Sabotino in un immobile comunale di competenza municipale, ed è stato realizzato all'interno di locali ristrutturati grazie all'intervento di ACER. La nuova struttura sarà gestita da personale e volontari della Croce Rossa di Roma, che provvederà anche a fornire cena e prima colazione, ed è in grado di ospitare per la notte 12 persone.