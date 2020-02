Avvocati, manca personale in Tribunale

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Mancano 412 unità di personale su 1203 nel Tribunale di Roma, dove dunque sono in servizio solo 790 fra cancellieri e altri dipendenti. Così il Presidente del Tribunale, i cui appelli a rinforzare la pianta organica sono rimasti inascoltati, si vede costretto a chiudere le cancellerie con un'ora d'anticipo rispetto all'orario previsto per legge di 4 ore al giorno, a contingentare la durata delle udienze penali e a sospendere l'attività dell'Ufficio Corpi di Reato. Il servizio non viene interrotto perché restano per la quarta ora alcuni presidi fissi (due nel civile e 3 nel penale)". Lo scrive il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Coa) di Roma, il quale fa notare che nel Tribunale della Capitale la carenza d'organico ormai sfiora il 35% del totale con percentuali del 50% per le qualifiche di direttore e funzionario.