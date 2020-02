Raggi,stop 2 discariche,pronte querele

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Virginia Raggi in una lettera al ministro Sergio Costa, al prefetto, al governatore Zingaretti e per conoscenza, al premier Conte, a quanto si apprende, informa che due discariche che servono la Capitale - Civitavecchia e Roccasecca - hanno comunicato che fermeranno i conferimenti. Il timore è "un'immediata ricaduta su Roma" e la sindaca si dice pronta a sporgere querela nei confronti delle società che gestisce gli impianti "per interruzione di pubblico servizio".

Alla Regione Lazio chiede di "indicare urgentemente delle alternative".