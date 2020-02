Zeman, Juve-Fiorentina? Rigori che si possono dare

I due rigori dati alla Juventus contro la Fiorentina "sono due rigori che si possono dare, lo hanno deciso gli arbitri ed il Var". Lo ha detto Zdenek Zeman a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro oggi a Coverciano. Il tecnico boemo ha affermato di non credere a ripercussioni negative sulla squadra viola dopo lo sfogo del patron Rocco Commisso: "Non credo, tanto poi alla prossima partita la Fiorentina vince e non ci sono problemi. Prima chi si lamentava di più poi aveva dei vantaggi. Oggi penso che sia difficile. La Var, se usata nei modi giusti, aiuta a decidere le cose".

A proposito della Roma, Zeman ha osservato che "Roma è particolare, poi da quando c'è questa società è ancora più difficile lavorare. Ci ho lavorato sia ai tempi di Sensi, che era una cosa, sia con questa società ed era tutta un'altra cosa". Riguardo alla Lazio, invece, l'allenatore ha detto che "nel derby non ha mai visto la palla, ha fatto male, male, male... però se in 16 partite non ne perde una vuol dire che ha qualcosa. Oggi è una Lazio competitiva". (ANSA).