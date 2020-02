Musica: Carmelo Bene inedito per 100 anni di Bruno Maderna

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il rinvenimento e il restauro della registrazione sonora Rai inedita di una interpretazione del 1981 dell' ''Hyperion'' di Holderlin di Carmelo Bene, gran maestro delle possibili sonorità espressive della voce scomparso nel 2002, fa sempre notizia, specie se questa diventa parte di una serata musicale di rilievo. Il nastro farà sì che Bene sia protagonista ''in absentia'' dell'opera omonima di Bruno Maderna, con la quale la Iuc - Istituzione Universitaria dei Concerti il 4 febbraio a Roma nell'Aula magna della Sapienza vuole onorare il centenario della nascita di questo compositore veneziano, che fu un protagonista dell'avanguardia musicale della seconda metà del Novecento, così come Carmelo Bene fu il protagonista dell'avanguardia teatrale.

A oltre cinquant'anni dalla prima rappresentazione ''Hyperion'' resta uno dei più affascinanti ed enigmatici lavori musicali del secondo Novecento. A dirigerlo in quest'occasione sarà Marcello Panni, che partecipò giovanissimo alle avanguardie artistiche di quegli anni ed è ora uno dei pochi in grado di riprodurre fedelmente lo spirito della complessa partitura di Maderna, nato nel 1920 e scomparso nel 1973 a Darmstad, dove nel dopoguerra si tennero i corsi biennali estivi di composizione per la Nuova Musica che richiamando nomi come Stockhausen, Cage, Xenaxis, con Berio, Nono e appunto Maderna, fecero della cittadina una delle capitali della ricerca musicale contemporanea. (ANSA).