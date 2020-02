Filarmonica Romana : Momix, nuova tournèe con Alice

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - A un anno dalla prima mondiale al Teatro Olimpico di Roma di "Alice", l' ultima creazione firmata da Moses Pendleton, i Momix tornano per l' Accademia Filarmonica Romana sullo stesso palcoscenico dal 12 febbraio al 1 marzo per riproporre lo spettacolo in una nuova tournèe. La leggendaria compagnia americana sarà poi a San Donà di Piave (3-5 marzo), Thiene (7, 8 marzo), Torino (11-15 marzo) e Milano (18 marzo-5 aprile). Lo show è inserito nelle Giornate della Danza proposte dalla Filarmonica Romana di cui Pendleton - unico coreografo - è accademico dal 2012. I Momix nel 2020 celebrano i 40 anni di vita, traguardo importante di una attività costellata di successi e riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo. "Ci piace poter festeggiare con il pubblico romano, l'Accademia Filarmonica Romana e il Teatro Olimpico - dice il fondatore - sia la storia della compagnia sia che 'Alice' abbia compiuto un anno". Lo spettacolo, con ritocchi e rifiniture, mantiene l' impianto originario e il cast è rimasto lo stesso. "Ognuno dei ballerini- spiega Pendleton - ha avuto un anno per approfondire i propri ruoli, sentirsene più sicuri e trovare nuovi modi di affrontare ogni momento dello spettacolo. Nulla è mai considerato 'finito' in Momix. Dico sempre ai ballerini alla chiusura di ogni sipario che è stata una grande performance che merita ulteriori prove, per rendere lo spettacolo un'esperienza migliore a tutto tondo. La premiere non è un punto di arrivo, per me, ma piuttosto l'inizio del processo evolutivo di una creazione".

La "Alice" del creatore e direttore artistico della compagnia si ispira alla celebre fiaba di Lewis Carroll Alice nel Paese delle Meraviglie. Grazie alla fantasia, al brio e anche per il suo cast di personaggi di contorno, dal coniglio bianco al cappellaio matto e alla implacabile regina di cuori, il geniale coreografo ha scelto di infilarsi nella tana del coniglio in un mondo magico dove il corpo umano si trasforma e niente è ciò che appare. "Vedo Alice - racconta - come un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire la nostra percezione del mondo, ad aprirsi all'impossibile. Il palcoscenico è il mio narghilè, il mio fungo, la mia tana del coniglio". (ANSA).