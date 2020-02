Domani apre metro Barberini, solo uscita

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Domani riaprirà, ma solo in uscita, la stazione metro Barberini, nel centro di Roma, chiusa dalla scorsa primavera per la revisione delle scale mobili. "Le autorità competenti, a valle dell'esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell'ultimo impianto. Di conseguenza domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5.30", si legge in una nota di Atac. "Avremmo voluto far prima perché un anno di lavori per riaprire una fermata della metropolitana è davvero troppo. Mi riferisco, in particolare, all'attesa dei commercianti di piazza Barberini e dei tanti viaggiatori di una delle stazioni più importanti e centrali di Roma. Ma la sicurezza viene prima", scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.