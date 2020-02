Coronavirus: Allevi una disegno musicale per Spallanzani

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Da sempre vicino al mondo orientale, con diverse tournée di successo realizzate e in programma in Cina, Giovanni Allevi entusiasta per il lavoro svolto dal Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, si è fatto interprete di un sentimento collettivo di orgoglio tutto italiano per una genialità scientifica all'avanguardia nel mondo, e realizza un post con una melodia inedita dedicata all'eccezionale team scientifico che ha isolato il coronavirus "Le mie più vive congratulazioni al Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, per aver isolato il coronavirus, primo passo per metterlo in fuga", cita il post sulle sue pagine social accompagnato da una simpatica vignetta fatta dallo stesso artista, tra un pentagramma e il virus in fuga.

Moltissimi i commenti positivi arrivati dai fan. (ANSA).