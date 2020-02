Botta, fragilità per un viaggio esistenziale

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La materia reale e quella spirituale, il sasso accanto al respiro, fino ad arrivare all'acqua intesa come sublimazione e a un enorme dodecagono di ferro che protegge la fiamma misteriosa della vita: così Gregorio Botta costruisce per il visitatore un viaggio circolare dentro la fragilità dell'uomo e del suo esistere nel mondo, nella personale "Just measuring unconsciousness", primo dei 4 progetti espositivi presentati oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea e in programma dal 4 febbraio al 13 aprile. A cura di Massimo Mininni e dedicata a Lea Mattarella, la mostra ha nel titolo un verso di Emily Dickinson per indicare il terreno di indagine, la transitorietà dell'esistenza, tema che l'artista affronta provando appunto a "misurare l'inconsapevolezza", sempre osservando la realtà in punta di piedi. Mostra parallela e allestita in contemporanea è "Each second is the last" di Maria Elisabetta Novello, a cura di Ilaria Gianni. Anche questa personale riflette sulla precarietà, con 3 gruppi di lavori che raccontano l'idea di temporalità infinita provando a interpretarla visivamente. Terzo progetto è "Notturno con figura. Primo corollario sulla vibrazione" (4 febbraio-13 aprile), rassegna a cura di Lucrezia Longobardi, con le opere di Carlo e Fabio Ingrassia ed Eugenio Tibaldi. Le opere esposte si legano tra loro e agli spazi del museo al punto da costituire un unico dispositivo, in cui in una sorta di paesaggio esistenziale prendono forma i concetti di precarietà e disillusione che caratterizzano il XXI secolo. C'è anche il linguaggio dell'illustrazione, per la prima volta ospitato nelle sale della Gnam, ad animare il quarto progetto presentato oggi, dal titolo "Evergreen" (4 febbraio-22 marzo), a cura di Marcella Cossu e Nunzia Fatone, e dedicato ad Attilio Cassinelli, illustratore, poeta, narratore, nato a Genova nel 1923. (ANSA).