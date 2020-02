Calcio: Sassuolo-Roma 4-2

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Vittoria a suon di gol del Sassuolo sulla Roma nel terzo anticipo della 22ma giornata di Seriue A.

Al 'Maperi Stadium' finisce 4-2 per la squadra di De Zerbi, graziea uno primo tempo straripante chiuso sul 3-0, grazie alla doppoetta di Caputo (7' e 16') e al gol di Djiuricic (26').

Nella ripresa la Roma ci prova a rifarsi sotto e prima con Dzeko - al 100mo gol in giallorosso - al 55' e poi con Veretout su rigore al 73' sembra che la rimonta possa anche avvenire ma l'espulsione di Pellegrini per doppio giallo (il secondo molto fiscale) e il gran gol di Boga (74'), grande protagonista del match, chiudono i conti. In classificaCalcio: Sassuolo-Roma 4-2Calcio: Sassuolo-Roma 4-2 la Roma resta quarta a 39 punti ma domani l'Atalanta le può strappare il posto Champions, mentre i neroverdi salgono a 26 punti, in una zona di classifica molto più tranquilla. (ANSA).