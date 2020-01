Servono correttivi per prescrizione

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Allarme sulla prescrizione del Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone per gli effetti della riforma: infatti, presso l'alta Corte, per il venir meno delle prescrizioni che maturano in appello, circa 20-25mila processi l'anno, c'è il rischio di un "significativo incremento del carico penale (vicino al 50%) che difficilmente potrebbe essere trattato". "Risulta pertanto necessario porre allo studio e attuare le più opportune soluzioni normative, strutturali e organizzative tali da scongiurare la prevedibile crisi". E' "necessario che le concrete misure acceleratorie vengano adottate non solo nella parte del processo successiva al primo grado, ora non più coperta dalla prescrizione, ma anche in quella anteriore, soprattutto nelle fasi dell'indagine e dell'udienza preliminare, in cui si verificano le maggiori criticità che determinano la dispersione dei tempi e la maturazione della prescrizione".