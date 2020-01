Ryder 2022: all'Italia 'best European golf destination 2019'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'Italia è la "best European golf destination" del 2019. Nel viaggio verso la Ryder Cup 2022 il Belpaese supera due eccellenze del green come Portogallo e Spagna e viene premiata come migliore destinazione continentale golfistica. Il riconoscimento è arrivato dalla "House of Swiss Golf", azienda leader del green in Svizzera, ed è stato ritirato alla "Golfmesse" di Zurigo dal Presidente Enit Giorgio Palmucci.

A votare sono stati oltre 20.000 golfisti elvetici. Già lo scorso ottobre il Belpaese - secondo uno studio Enit - era riuscito a entrare nella Top 5 internazionale delle mete preferite dei golfisti grazie a un'offerta vastissima che, da Nord a Sud, abbraccia tutto il territorio verso l'edizione italiana della Ryder Cup 2022. (ANSA).