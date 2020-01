Roma: Nzonzi via dal Galatasary, ora c'è il Rennes

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Acquistato dall'ex ds Monchi, per poco meno di 30 milioni di euro, Steven Nzonzi rappresenta uno degli esuberi con cui la Roma è costretta a fare i conti. Il centrocampista francese era stato ceduto in prestito inizio stagione al Galatasary, ma le cose in Turchia non sono andate nel verso giusto e così il giocatore oggi ha chiuso il proprio rapporto col club turco e si è trasferito, sempre a titolo temporaneo, al Rennes fino al 30 giugno 2020, con l'opzione per un ulteriore anno. (ANSA).