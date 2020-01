I sogni di Ferretti e Lo Schiavo per Fellini

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Una Fiat 125 s blu dalla quale Dante Ferretti, con blocco per gli schizzi in mano, racconta a Federico Fellini sogni inventati,. E' l'immagine, ricostruita con il modello originale di auto, e i manichini iperrealisti realizzati da Makinarium, che accoglie, circondati dai poster e le immagini dei film del grande cineasta, in Felliniana - Ferretti sogna Fellini, l'istallazione permanente che apre dal 1 febbraio negli Studi di Cinecittà, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del maestro del cinema.

Un percorso in tre sale, creato dagli scenografi tre volte Premi Oscar Dante Ferretti e la moglie Francesca Lo Schiavo, storici collaboratori del cineasta. I sogni, nell'installazione continuano nella casa di piacere ispirata a La città delle donne, un bordello lunapark con Marcello Mastroianni /Snaporaz, insieme a soubrette in bikini che scendono da uno scivolo bordato di rosso. Si arriva poi al cinema Fulgor, una rievocazione della sala di Rimini dove Fellini bambino ha sviluppato il suo amore per il cinema. "Grazie a Federico ho imparato che si può fare di tutto e che anche gli errori sono fondamentali, perché di consentono di rendere ciò che crei ancora più reale o ancora più una fantasia, a seconda dei punti di vista" spiega Ferretti.

Felliniana "arricchisce l'offerta espositiva degli studios e evidenzia la capacità di questo luogo unico di unire attività culturali, industriali e divertimento" spiega Roberto Cicutto, ad e presidente di Luce Cinecittà e neo presidente della Biennale di Venezia. L'omaggio a Fellini, iniziato l'anno scorso alla Mostra del Cinema, continuerà anche quest'anno al Lido? "Penso di sì - risponde Cicutto - ma decidere è compito del curatore dalla Mostra". (ANSA).