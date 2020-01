Roma: ufficiale Perez in prestito dal Barcellona

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Giornata di annunci ufficiali in casa Roma. Dopo aver comunicato l'ingaggio di Villar, il club giallorosso ha reso noto di aver perfezionato anche l'acquisto di Carles Perez. L'esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L'accordo prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Perez ha sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024. (ANSA).