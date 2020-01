Roma: ufficiale acquisto Villar, all'Elche 4 milioni

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Gonzalo Villar è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall'Elche a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il calciatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. "Arrivo in un grande club e non potrei essere più felice - ha dichiarato Villar nella sua prima intervista in giallorosso al sito della Roma - Per me è una bella sfida, non vedo l'ora di dimostrare le mie qualità". Villar è cresciuto nelle giovanili dell'Elche, per poi passare al Valencia B, con cui è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-18 nella Segunda Division spagnola. Nell'estate del 2018 è tornato all'Elche e nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando un gol. (ANSA).