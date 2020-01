Il Miami United Fc pronto a sbarcare in Italia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il Miami United Fc sbarca in Italia. Sabato 8 febbraio, nel Park Hotel Mancini di Roma, si terranno le selezioni per entrare a far parte del roster 2020 della squadra che milita nella Sunshine Conference of the National Premier Soccer League (NPSL).

Fondato nel 2012 dal siciliano Roberto Saccà, il Miami United si è laureato campione nel 2014 e nel 2016, nel 2018 è arrivato nei quarti di Coppa Stati Uniti contro Orlando City. Lo showcase si svolgerà in un'unica giornata e i talenti che vengono selezionati prenderanno parte alla stagione statunitense che inizierà a marzo. Le selezioni saranno curate da Ferdinando De Matthaeis e dal proprio staff. L'obiettivo è quello di dare l'opportunità di una carriera calcistica negli Stati Uniti e testimonia l'attenzione della proprietà nei confronti dell'indotto italiano in termini di valori tecnici e di marketing in vista dell'avvicinarsi dei Mondiali 2026 che si disputeranno anche negli States. (ANSA).