Federculture, Umberto Croppi direttore

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Giunta Esecutiva di Federculture riunita oggi ha deliberato all'unanimità la nomina di Umberto Croppi a nuovo Direttore della Federazione.

Croppi, ex Assessore alla Cultura di Roma Capitale e attualmente Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma, succede nell'incarico a Claudio Bocci che ha diretto Federculture negli ultimi cinque anni.

Il Presidente di Federculture, Andrea Cancellato, nell'augurare buon lavoro al nuovo Direttore si è detto, a nome di tutti gli Associati, "onorato di accogliere una figura così autorevole nel ruolo direttivo della Federazione alla quale apporterà un nuovo slancio ed un rafforzamento delle attività istituzionali e associative". Cancellato ha, inoltre, salutato e ringraziato Claudio Bocci "per il fondamentale lavoro svolto in questi anni e per il contributo dato alla crescita di Federculture nel più ampio contesto del settore della cultura". (ANSA).