Si apre campagna Gualtieri per suppletiv

(ANSA) - ROMA, 29 GEN -E' ai nastri di partenza la campagna elettorale di Roberto Gualtieri, candidato unitario per il centrosinistra alle suppletive per il collegio uninominale di Roma centro. Dopo che la prima scelta di Italia Viva (la giornalista Federica Angeli) è sfumata tra le frizioni con i dem, a correre per il seggio lasciato libero da Paolo Gentiloni, c'è il ministro dell'Economia. Che questa sera inaugurerà il suo comitato elettorale in via dei Cerchi 75 alla presenza, tra gli altri, di esponenti del Pd e IV che hanno concordato sullo spessore della sua candidatura. Il ministro Gualtieri, accademico romano con una lunga esperienza in Europa, condurrà una campagna di ascolto. Dovrà confrontarsi, sul fronte opposto, con Maurizio Leo, tre volte parlamentare ed ex assessore al bilancio nella giunta Alemanno (che vedrà nelle prossime settimane scendere materialmente in campo al suo fianco anche la leader di FdI Giorgia Meloni). Per il Movimento 5 Stelle, invece, la 'concorrente' è la giovane Rossella Rendina.