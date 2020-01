Estorsione, arrestata ex consigliera

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Su disposizione del gip di Roma è stata arrestata oggi dagli uomini della Squadra Mobile di Latina, Gina Cetrone, ex consigliere regionale del Lazio del Pdl e attualmente coordinatrice regionale del partito "Cambiamo! con Toti". Con lei sono finite in carcere altre quattro persone: Armando, Gianluca e Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli. Le accuse, a vario titolo, sono di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Gina Cetrone e il marito Pagliaroli nell'aprile del 2016, chiesero -secondo quanto si legge nell'ordinanza- "l'intervento di Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo per la riscossione del credito" vantato nei confronti di un imprenditore dopo avere 'incassato' l'autorizzazione di Armando Di Silvio detto Lallà, capo dell'associazione di stampo mafioso".