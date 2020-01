Roma,muore investito da auto nella notte

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto a Roma. E' accaduto la scorsa notte in Viale Palmiro Togliatti, sopra il ponte all'altezza del mattatoio. Sul posto per i rilievi la polizia locale del gruppo Tuscolano. La vittima è un italiano di 64 anni. Alla guida dell'auto un 49enne che è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.