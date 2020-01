Potenza: allo stadio 'Ragazzi gratis'

(ANSA) - POTENZA, 28 GEN - Mille biglietti gratuiti fino ad esaurimento per i primi mille ragazzi fino ai 19 anni che si recheranno nella sede societaria: li mette a disposizione il Potenza calcio (serie C, girone C) per la gara casalinga in programma allo stadio Viviani domenica prossima, 2 febbraio, alle ore 15, contro il Rieti. L'iniziativa - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della società rossoblù - è stata denominata "Ragazzi Gratis". I mille biglietti sono disponibili nella sede societaria di via Nazario Sauro 124.