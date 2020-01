Lega B: contro corruzione Integrity tour a Frosinone

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Un nuovo protagonista entra a fare parte della squadra dell'Integrity Tour, l'attività di formazione per il contrasto alla corruzione nello sport e al match fixing rivolta ai club di serie B. Si tratta della Direzione Centrale Polizia Criminale, che con il Servizio Analisi Criminale ha avviato oggi la sua collaborazione al progetto rivolto alle squadre dei club del campionato cadetto, organizzato da serie B, Istituto per il credito Sportivo e l'Associazione italiana calciatori. I rischi personali e del club dal punto di vista penale, civile e sportivo sono stati al centro del confronto di oggi nell'11/a tappa del tour, a Frosinone, dove si è svolto l'incontro con la prima squadra e con le giovanili alla presenza anche del presidente della Lega B, Mauro Balata, del primo dirigente della Polizia Stefano Delfini e di Alessandro Bolis, responsabile Marketing e viluppo commerciale dell'Ics. Delfini ha illustrato le funzioni e le attività dell'Unità informativa scommesse sportive e del Gruppo investigativo scommesse sportive, organismi costituiti da rappresentanti della polizia, dell'amministrazione delle Dogane e dei Monopoli e del mondo dello sport contrastare le infiltrazioni criminali e sensibilizzare rispetto alla tematica del match-fixing.

"La responsabilità che si ha nei confronti dei tifosi, della maglia e della tradizione del club a cui si appartiene impone l'adozione di anticorpi e di un allenamento continuo e metodico della conoscenza, un esercizio che va praticato con la medesima intensità e impegno di quello che si effettua quotidianamente nei centri sportivi - ha detto Balata, ringraziando il Frosinone e il presidente Stirpe per la disponibilità -. Ecco perché questo tour fra i club della Serie B non è solo un progetto importante ma addirittura strategico per le venti società del campionato". (ANSA).