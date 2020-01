Roma: si allontana l'operazione per Diawara

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - In attesa di accogliere a Trigoria l'attaccante Perez e il centrocampista Villar, i due colpi di mercato chiesti dal tecnico Fonseca al ds Petrachi, la Roma vede aumentare le speranze di non dover rinunciare troppo a lungo a Diawara.

Nel secondo tempo della sfida con la Juventus il guineano ha riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro e, dopo una serie di consulti, l'opzione di ricorre all'operazione chirurgica ha lasciato il passo all'adozione di una terapia conservativa. Terapia che andrà ancora avanti e che sembra a questo punto scongiurare l'intervento anche se un ulteriore aggiornamento per fare il punto della situazione verrà fatto tra qualche giorno. La terapia conservativa permetterebbe a Diawara di dimezzare quasi i tempi di recupero che, in caso di sala operatoria, sarebbero di oltre due mesi.

Sul fronte societario si susseguono voci non confermate su una chiusura della due diligence per il passaggio da Pallotta a Friedkin per il quale i tempi rimangono in realtà quelli previsti: il closing con la firma dei contratti entro la metà di febbraio, con la chiusura a fine gennaio dell'analisi finanziaria. (ANSA).