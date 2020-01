Virus Cina: comunità, basta intolleranza

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Il nostro, a nome di tutte le comunità cinesi in Italia, è che finiscano gli episodi di intolleranza e discriminazione. Il virus può colpire tutti, non solo i cinesi. Non c'entra nulla con la razza delle persone".

Così Lucia King, portavoce della comunità cinese di Roma, parlando con l'ANSA. "Quando ci sono stati i terremoti in Italia la comunità cinese non si è mai tirata indietro adoperandosi con donazioni e aiuti di ogni genere - aggiunge - Questo è il momento in cui la Cina ha bisogno di aiuto: non chiediamo donazioni, ma comprensione e tolleranza".