Roma: squadra saluta tifosi giallorossi a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Cori, fumogeni e bandiere al vento.

Oltre mille tifosi hanno invaso questa mattina Trigoria per caricare la Roma alla vigilia del derby con la Lazio. Gi ultras giallorossi, dopo aver preso posto all'interno del centro sportivo nello spazio adiacente al campo Di Bartolomei, hanno ricevuto anche il saluto della squadra di Paulo Fonseca. Tra gli striscioni esposti dai sostenitori romanisti a bordo campo spiccano "Sarete gli uomini di Roma per un'altra battaglia.

Impegno, sudore e rispetto per la maglia", "Grinta, cattiveria e sudore. Noi con la voce, voi con il cuore", oltre a "Vincete per Zaniolo". (ANSA).