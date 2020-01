Calcio: stampa Spagna, Carles Perez alla Roma accordo vicino

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La Roma è vicina a concludere positivamente la trattativa con il Barcellona per l'arrivo a Trigoria dell'attaccante Carles Perez. Lo scrive il quotidiano 'Mundo Deportivo', molto vicino a fonti del club 'blaugrana', precisando che l'accordo prevederebbe un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni pagabili la prossima estate. La trattativa, secondo quanto scrive il giornale catalano, va avanti da ieri, e ora va definito un dettaglio importante per il Barça: infatti pretende il diritto di 'recompra' su un giocatore venuto fuori dal suo vivaio e che era molto stimato dall'ex tecnico della prima squadra Ernesto Valverde. Quello attuale, Quique Setien, ha invece comunicato al giocatore, ieri dopo l'allenamento, che per lui non c'è spazio e che quindi farebbe bene a trovarsi un'altra sistemazione. Così si è fatta avanti la Roma e, sempre secondo 'Mundo Deportivo', la trattativa potrebbe concludersi già in serata, anche se oggi il giocatore si allenerà con il Barça, che preferisce cederlo nonostante lo stesso Perez abbia fatto sapere di essere disposto a giocare nella squadra filiale del Barcellona B. Intanto l'agente Arturo Canales ha fatto sapere di aver ricevuto altre offerte oltre a quella della Roma, che comunque sarebbe in pole. (ANSA).