Calcio: domani derby Capitale; striscione shock su Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un episodio come minimo di cattivo gusto scuote l'ambiente romano alla vigilia del derby della Capitale. Infatti nella notte alcuni sostenitori della Lazio hanno affisso uno striscione davanti al centro tecnico 'Fulvio Bernardini' a Trigoria, dove si allena la Roma, con la scritta, nera in campo bianco, "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma", e l'immagine di una carrozzina per disabili. Lo striscione è stato poi tolto dagli addetti ai lavori di Trigoria e ora fuori del 'Bernardini' è previsto l'afflusso di molti supporter giallorossi, desiderosi di caricare la squadra in vista della stracittadina. (ANSA).