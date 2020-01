Una partita per ricordare Pasquetti e Pesciarelli

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Domani gli "Amici di Pietro e...

Andrea" sono pronti a riunirsi per giocare, con il sorriso, una partita amichevole di calciotto. Alle 12 al Circolo Due Ponti, scenderanno in campo ex calciatori, allenatori, vip e giornalisti per ricordare Pietro Pasquetti, vicedirettore della Tgr, e il caporedattore del Tg 5 Andrea Pesciarelli scomparsi rispettivamente il 20 gennaio del 2015 e l'8 ottobre 2011.

In palio un trofeo che sarà consegnato ai vincitori da Giovanni Pasquetti, figlio del giornalista che per tanti anni ha raccontato lo sport sul canale regionale di Rai Tre, e dal Jacopo Pesciarelli, figlio del collega che ha vissuto la sua carriera professionale in Rai e al TG 5. Ad aderire in tanti: Bruno Giordano, Ubaldo Righetti, Pino Wilson, Nando Orsi, Giovanni Cervone, Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro, Massimo Piscedda, Oberdan Biagioni, Stefano Di Chiara, Cristian Ledesma, Delio Rossi, oltre agli attori Sebastiano Somma e Daniele Pecci e a volti noti come Jimmy Ghione , Stefano Pantano e altri. L'occasione permetterà di raccogliere fondi per il progetto A.F.Ma.L. in Argentina dotando di attrezzature sportive la palestra di un centro di Riabilitazione ad Hurlingham. (ANSA).