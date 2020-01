No da collaudo,slitta apertura Barberini

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Slitta ancora la riapertura, parziale, della stazione metro Barberini, al centro di Roma. La fermata è stata chiusa per un problema alle scale mobili e sequestrata dalla magistratura a marzo 2019. Una scala mobile, infatti, non ha superato il collaudo dell'Ustif, l'ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture, incaricato di verificarne la sicurezza. Il test non sarebbe stato passato per un problema ai freni della scala, che non si è fermata al momento dello stop. Servono nuovi interventi la cui fine ora è prevista la prossima settimana.

Dopo la procedura prevede il collaudo finale da parte del Ministero che, se positivo, ne consentirà la riapertura. La stazione potrebbe così tornare operativa entro gennaio, ma solo in uscita. "Chiediamo al Campidoglio di prevedere degli indennizzi per tutti gli esercenti danneggiati da mesi di disservizio", tuona Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti.