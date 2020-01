Iter discarica,Regione poi conf.servizi

(ANSA) - ROMA, 22 GEN -L'iter amministrativo per la realizzazione della nuova discarica di Roma prevede il passaggio del progetto che riguarda il sito a Monte Carnevale in una conferenza dei servizi da aprire in Regione Lazio con tutti soggetti coinvolti. A questa conferenza parteciperanno dal Comune, alla Regione, dal municipio all'Enac fino alle soprintendenze, e qui si analizzeranno tutte le eventuali criticità. Una volta valutati i pareri dei vari soggetti, la conferenza dei servizi deciderà se autorizzare o meno la discarica. L'inizio di tale iter però è subordinato all'arrivo in Regione del progetto, ovvero una richiesta da parte dei proprietari della cava in questione per modificare i codici della discarica, che al momento è autorizzata solo per gli inerti e invece dovrebbe diventarlo per rifiuti solidi urbani.

Al momento, a quanto filtra dalla Regione, nessuna richiesta è ancora arrivata. Dal momento in cui si arriverà l'amministrazione stima un tempo di 10 mesi per chiuderla e altri due mesi per l'eventuale apertura.