Ordine medici,più cadute per strade buie

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "A Roma aumentano gli incidenti stradali e le cadute a causa di una scarsa illuminazione e di marciapiedi sconnessi". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. Una scarsa illuminazione, ha sottolineato ancora Magi, non permette poi di vedere "bene dove si mettono i piedi: molti marciapiedi sono disconnessi, anche a causa delle radici, e gli alberi vanno spesso a coprire con le fronde l'illuminazione". Questo e' ancora "più grave" se si pensa "all'invecchiamento della popolazione: sono sempre di più gli anziani- ha detto il presidente dell'Omceo Roma- che possono cadere e subire danni importanti". Per questo si sta verificando un "maggior numero di infortuni"."Stiamo pensando di attivare un sondaggio nei pronto soccorso della Capitale- ha concluso infine Magi - per capire quali interventi sono correlati a tale tipo di incidenti e infortuni".