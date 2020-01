Cto Roma, inaugurati nuovi reparti

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Due milioni di euro per la nuova Tac, la Week surgery‎ e le sale operatorie: è la "rinascita" del Cto di Roma, il presidio sanitario della Garbatella, visitato questa mattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che, insieme all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, ha inaugurato i nuovi reparti. Gli ultimi interventi in ordine cronologico per un totale di circa 2 milioni di euro hanno riguardato la nuova Tac, la Week Surgery e le nuove sale operatorie. I lavori di ristrutturazione hanno consentito, tra l'altro, di attivare gli Ambulatori ortopedici, con sportelli CUP dedicati e sala gessi passante in comune con il Pronto Soccorso, il poliambulatorio specialistico ospedaliero con sala d'attesa dedicata, lo smaltimento della carica di cobalto della 'gamma unit' dopo 25 anni di inattività, la riattivazione dell'attività di radiologia interventistica della colonna, l'installazione di una nuovissima Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla; il rifacimento di parte delle facciate.