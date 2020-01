Petrachi, Politano-Spinazzola? Cortocircuito Marotta-Ausilio

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Spinazzola sta benissimo, è felicissimo di essere rimasto alla Roma e ci rimarrà. Conosco Marotta, c'è amicizia tra di noi, ma in questa vicenda c'è stato un cortocircuito tra lui e il ds Ausilio".

Dopo l'a.d. dell'inter Beppe Marotta, anche il ds della Roma Gianluca Petrachi, intervistato prima dell'inizio del match contro il Genoa, parla dai microfoni di Sky Sport della vicenda di mercato che tanto ha fatto discutere. "Noi avevamo chiuso l'operazione e sappiamo come sia andata - dice ancora Petrachi -. Spinazzola lo ha preso Marotta quando era alla Juventus, quindi non è che a Roma gli sia successo qualcosa, era un'operazione chiusa. Hanno voluto variare delle condizioni non accettabili per noi, mi dispiace per Politano perché aveva una voglia e un entusiasmo forte per venire da noi". (ANSA).