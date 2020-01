Roma: Raggi lancia nuovo concorsone

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Arriva un nuovo 'concorsone' per il Comune di Roma: 1512 i posti a bando di cui 42 dirigenti. Dopo quello bandito durante la giunta Alemanno i cui "ultimi vincitori e idonei saranno assunti nel 2020 - spiega l'assessore Antonio De Santis - dal 2021 si inizierà ad attingere dai vincitori del nuovo bando". Che sarà pubblicato in primavera.

"Nel 2016 il 18% dei dipendenti era over 60 e il 40% tra i 51 e i 60 anni. Per il ricambio generazionale abbiamo messo in campo un lavoro titanico", rivendica la sindaca Virginia Raggi.