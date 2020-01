Riparte dialogo Campidoglio e urtisti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' ripreso il dialogo tra gli urtisti e Campidoglio. Alcuni rappresentanti degli urtisti - particolare categoria di ambulanti la maggior parte dei quali appartenenti alla comunità ebraica - hanno incontrato l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti, il capogruppo del M5s Giuliano Pacetti, il presidente della commissione commercio Andrea Coia. Nel corso della riunione è stata stigmatizzata la recente aggressione nei confronti di Coia. L'incontro, che è servito a rasserenare il clima dopo le tensioni dei giorni scorsi a seguito del piano di riordino delle postazioni del centro storico, era finalizzato a trovare soluzioni a sostegno degli operatori in tempi brevi. La parte politica punta a proporre una mozione da portare in assemblea martedì per assegnare nuove postazioni a via delle Muratte. Il confronto proseguirà la prossima settimana per trovare un percorso condiviso a sostegno degli operatori e le loro famiglie.