Napoli: tariffe promozionali per match contro la Lazio

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Biglietti per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio a una tariffa speciale per chi acquista anche il ticket per la successiva gara di campionato contro la Juventus. E' questa la promozione lanciata dal Napoli in vista delle due prossime gare interne in programma il 21 gennaio contro la Lazio in Coppa e il 26 gennaio in campionato con i bianconeri. I biglietti sono in vendita da oggi pomeriggio: chi acquista un biglietto per Napoli-Juventus potrà comprarne uno per la Lazio a una tariffa cosiddetta "promo ticket".

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore. Per Napoli-Juve, alla luce della determinazione del Casms, potranno acquistare i tagliandi solo i residenti nella Regione Campania e i possessori di Fidelity card del Napoli ovunque residenti.

I prezzi per Napoli-Lazio sono: 10 euro le curve, 14 euro i distinti, 20 euro la Tribuna Nisida e 30 euro la Tribuna Posillipo. I prezzi per il match con la Lazio sfruttando la promo sono: 5 euro per le curve, 10 per i distinti e la Tribuna Nisida, 14 per la tribuna Posillipo.

I biglietti per il match contro la Juventus sono in vendita ai seguenti prezzi: curve 40 euro, distinti 70 euro, tribuna Nisida 90 euro, tribuna Posillipo 120 euro. (ANSA).