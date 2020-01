Prandelli, Zaniolo tornerà più forte di carattere

"E' un brutto infortunio, ma purtroppo nel calcio capitano: sicuramente tornerà ancora più forte di prima a livello caratteriale". Lo ha affermato Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, a proposito della rottura del crociato riportata dal talento giallorosso Nicolò Zaniolo nella gara di ieri con la Juve. "Tante volte nei mesi dove c'è da soffrire le persone che ti stanno vicine, non solo gli addetti ai lavori ma anche la famiglia, servono per supportare, e quando sarà in ripresa daranno ancora più carattere", ha spiegato Prandelli, a margine della presentazione della scuola calcio di Vaglia (Firenze) intitolata a Emiliano Mondonico. "Quando ci sono questi tipi di infortuni è sempre un grande trauma per tutti - ha aggiunto - perché vedi quel giocatore che sta esplodendo, che sta dimostrando veramente grandi valori e grandi abilità". (ANSA).