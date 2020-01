Il laziale Cataldi "Ora non esiste maglia, auguri Zaniolo"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Ora non esiste la maglia, posso solo fare gli auguri a Nicolò". Così Danilo Cataldi, giovane centrocampista della Lazio, dopo il bruttissimo infortunio di Zaniolo che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio.

"Ho gatto con lui uno stage in nazionale e mi dispuace davvero molto - le sue parole a Radio Anch'Io Sport - Non trovo le parole e gli auguro il meglio. Spero possa riprendere al meglio.

Gli avversari forti - conclude Cataldi che il 26 affronterà la Roma nel derby - vanno sempre affrontati in campo". (ANSA).