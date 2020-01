++ Roma: Zaniolo, non vedo l'ora di tornare ++

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Grazie a tutti per l'affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l'ora di tornare. Forza Roma". Sono le parole di Nicolò Zaniolo dopo l'intervento chirurgico a Villa Stuart. Il messaggio del giocatore è stato postato dall'account Twitter della Roma assieme a una foto in cui si vede Zaniolo sul lettino post operatorio che mostra i pollici in alto e con alle spalle una sciarpa giallorossa.

