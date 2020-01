Sarri, non chiedo regali compleanno, solo punti

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - "La squadra deve portare punti, indipendentemente da tutto e tutti. Ho un'età in cui il compleanno mi rimane pesante". Non chiede regali per i suoi 61 anni, Maurizio Sarri, che domani sera con la sua Juventus sfida all'Olimpico la Roma. "La Roma ha giocatori tecnici e veloci, che strappa quando prende palla e fa allungare gli avversari oltre che lei stessa - osserva Sarri -. Nei continui capovolgimenti di fonte la Roma gioca meglio, il rischio è farsi prendere in mezzo". (ANSA).