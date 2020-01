Raggi a Fontana Trevi, 'via bancarelle'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Abbiamo restituito questa piazza come altre piazze storiche alla libera fruizione dei cittadini. Non ci sono più quelle bancarelle che ostruivano la vista dei monumenti. Come anche la scalinata di piazza di Spagna stiamo riportando i monumenti al loro splendore originario". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi che questa mattina ha fatto un sopralluogo a Fontana di Trevi dove è stato disposto il divieto per gli urtisti, una particolare categoria di ambulanti. La piazza era presidiata dalle forze dell'ordine.