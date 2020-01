Calcio: Immobile "vittoria importante, Lazio non molla mai"

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Una vittoria che rappresenta tanto, anche per come è arrivata. Complimenti al Napoli, il pareggio sarebbe stato più giusto. Molti dicono che questa è fortuna, io credo che sia non mollare mai, fa parte della nostra squadra. Ci crediamo sempre fino alla fine, è scattato qualcosa nella testa che ci dà sempre una spinta positiva". Così il bomber della Lazio Ciro Immobile a Sky Sport dopo il successo sul Napoli. "Lo scudetto? Il nostro obiettivo è continuare a crescere, per ora restiamo con i piedi per terra, senza montarci la testa".

(ANSA).