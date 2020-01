Atletica: torna a Roma la "Corsa di Miguel"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Compie 20 anni la "Corsa di Miguel" e domenica 19 gennaio a Roma si candida a tagliare il traguardo dei 10.000 partecipanti. La corsa, promossa dal Club Atletico Centrale con il patrocinio di Fidal, Uisp, Regione Lazio, Roma Capitale e Ambasciata della Repubblica Argentina, la collaborazione di Sport e Salute e dell'Istituto per il Credito Sportivo, ricorda la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta-poeta argentino scomparso 42 anni fa, il 9 gennaio 1978, una delle tante vittime della dittatura militare in Argentina.

Ci sarà una corsa nella corsa - la "Miguel delle joelette", con 15 squadre di podisti che spingeranno le carrozzelle con persone che non possono partecipare da sole - ma soprattutto la Strantirazzismo dedicata alle scuole, una passeggiata di tre chilometri che arriverà all'Olimpico subito dopo la gara dei 10 chilometri.

