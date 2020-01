Piano straordinario per alberi di Roma

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Un piano straordinario per mettere in sicurezza gli alberi di Roma. Questo l'obiettivo del protocollo di intesa firmato questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi, dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori. L'intesa è stata raggiunta vista la necessità di adottare un piano straordinario per mettere in sicurezza il patrimonio arboreo cittadino colpito da 30 eventi atmosferici estremi negli ultimi 7 anni. Uno di questi, verificatosi il 29 e 30 ottobre 2018 ha comportato per la Regione Lazio la dichiarazione dello stato di emergenza, ancora perdurante, da parte del Consiglio dei Ministri e l'impegno di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea capitolina, ad attuare azioni concrete ed efficaci a contrastare gli effetti devastanti dell'innalzamento delle temperature.