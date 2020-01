Roma,appartamento in fiamme:morta 80enne

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Un'anziana di 80 anni è morta nell'incendio in un appartamento in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, alla periferia nord di Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, nell'abitazione che si trova in una villetta bifamiliare è divampato un incendio, e non una esplosione come riferito in un primo momento. Dai primi accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco arrivati sul posto, sembra che l'incendio sia partito da un divano. A dare l'allarme alcuni parenti che abitano al piano inferiore e si sono accorti delle fiamme.