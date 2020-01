De Rossi "smettere è difficile, ora vorrei allenare"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Ci pensavo da ottobre-novembre...

Mia moglie si è svegliata alle 3 del mattino e mi ha trovato così, con gli occhi aperti, mentre guardavo il soffitto e pensavo, perché non riuscivo a dormire. È stato molto difficile per me decidere di lasciare il calcio giocato. Ora mi prenderò una vacanza ma voglio rimanere nel mondo del pallone e mi piacerebbe allenare". Così Daniele De Rossi nella conferenza stampa in cui ha annunciato l'addio al Boca e al calcio. (ANSA).