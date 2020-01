Teatro: Maurizio Battista sold out e a febbraio show tv

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - E' successo a Roma per lo spettacolo del comico Maurizio Battista pensato per ripercorrere i suoi 30 anni di carriera: "30 anni e non li dimostra" ha totalizzato oltre 37.000 paganti, tanto da dover aprire, sempre al Teatro Olimpico, un'altra settimana di repliche dal 9 al 14 giugno.

Lo stesso spettacolo, una volta terminata la presenza a Roma, girerà poi i maggiori teatri italiani fino a giungere a New York a settembre dove è atteso dalla numerosa comunità italiana.

Maurizio Battista sarà poi protagonista di altre 4 prime serate su Rai2, prodotte da Ballandi, che andranno in onda a febbraio.

