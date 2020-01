A Roma data alle fiamme casa protostorica di Fidene

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Un monumento alle prime colonizzazioni umane sul nostro territorio, la casa protostorica di Fidene, ricostruzione fedele di un insediamento del IX secolo a.C. è stata data alle fiamme questa mattina, intorno alle 6:30". A darne notizia è Giovanni Caudo, il presidente del III Municipio di Roma. "Si tratta di un atto esecrabile, grave e incivile tanto più perché certamente voluto, che ha prodotto danni alle travi del tetto, alla copertura e alla porta d'ingresso. Per fortuna, almeno stando al sopralluogo che abbiamo già effettuato alla presenza del responsabile della Sovraintendenza Capitolina, non ci sarebbero conseguenze sulla struttura muraria in terra battuta", spiega. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, "l'incendio alla casa protostorica di Fidene è un gesto indegno, gli autori vengano al più presto assicurati alla giustizia. Il nostro patrimonio storico culturale deve essere rispettato e protetto". (ANSA).